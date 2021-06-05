Фиаско - сборная Казахстана по футболу всухую проиграла Северной Македонии

4:0 в пользу хозяев.

Сборная Казахстана по футболу с крупным счетом проиграла сборной Северной Македонии в товарищеском матче, сообщает zakon.kz.

Как пишет Sports.kz, встреча прошла в Скопье и завершилась со счетом 4:0 в пользу хозяев.

Талгат Байсуфинов выставил следующий состав: Покатилов, Валиуллин, Бейсебеков, Малый, Марочкин, Тапалов, Куат, Тагыберген, Мужиков, Щеткин, Нургалиев.

В первой половине встречи команда Байсуфинова еще держалась, но все же пропустила с пенальти. А в самой концовке тайма Серикжан Мужиков прыгнул в жесточайший подкат и получил прямую красную. А после перерыва македоняне закатили в ворота гостей еще три мяча.

После этого матча подопечные Талгата Байсуфинова вернутся домой, так как запланированная на 7 июня товарищеская игра со сборной Мальты в Австрии была отменена. Следующий официальный матч сборная Казахстана проведет 1 сентября дома против Украины.

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