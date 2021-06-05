Путин: США твердым шагом идут по пути Советского Союза

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Президент России считает, что США столкнулись с типичными проблемами империй.
Президент РФ Владимир Путин заявил, что Соединенные Штаты сталкиваются с типичными проблемами империй, передает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.
Об этом он сказал на встрече с руководителями мировых информагентств в рамках ПМЭФ.
В чем проблема империй — им кажется, что они такие могущественные, что они могут позволить себе небольшие погрешности и ошибки, – рассказал российский лидер.
По его словам, уверенные в своем могуществе державы создают для себя проблемы, считая, что всегда смогут их решить. Однако наступает момент, когда с такими проблемами «уже не справиться».
И Соединенные Штаты уверенной поступью, уверенной походкой, твердым шагом идут прямо по пути Советского Союза, – заключил он.
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