Путин: США твердым шагом идут по пути Советского Союза

Президент России считает, что США столкнулись с типичными проблемами империй.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Соединенные Штаты сталкиваются с типичными проблемами империй, передает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

Об этом он сказал на встрече с руководителями мировых информагентств в рамках ПМЭФ.

В чем проблема империй — им кажется, что они такие могущественные, что они могут позволить себе небольшие погрешности и ошибки, – рассказал российский лидер.

По его словам, уверенные в своем могуществе державы создают для себя проблемы, считая, что всегда смогут их решить. Однако наступает момент, когда с такими проблемами «уже не справиться».

И Соединенные Штаты уверенной поступью, уверенной походкой, твердым шагом идут прямо по пути Советского Союза, – заключил он.

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