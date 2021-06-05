Врач развеяла мифы о продуктах, которые нельзя есть на завтрак

Кофе не увеличивает нагрузку на печень и может быть запрещен только в случае индивидуальной непереносимости.

Далеко не все продукты, попадающие в списки запрещенных для включения в утренний рацион, нельзя есть на завтрак, сообщает zakon.kz.

Об этом рассказала в своем Instagram эндокринолог Альбина Комиссарова.

Специалист обратила внимание на сладкое, которое, как считается, осуществляет большую нагрузку на поджелудочную железу и может стать причиной диабета.

Диетолог подчеркнула, что диабет возникает по другим причинам, но напомнила, что насыщение после сладкого быстро проходит. Она рекомендует добавлять варенье в кашу, после бутерброда можно съесть конфету.

Также специалист не согласилась с запретом на употребление помидоров и цитрусовых на голодный желудок, поскольку те стимулируют повышение кислотности, что, как следствие, может привести к язве или гастриту. Она утверждает, что организм сам справляется с регулированием кислотности.

Овощи и фрукты могут вызывать изжогу в индивидуальном порядке, в таком случае их следует исключить из рациона. Кофе не увеличивает нагрузку на печень и может быть запрещен только в случае индивидуальной непереносимости, уверена Комиссарова.

По этой же причине можно сохранить в утреннем рационе и кисломолочные продукты.

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