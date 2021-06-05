Вступил в силу запрет на полеты над Европой для белорусских авиалиний

Ограничения не коснулись только аварийных пересадок и экстренных полетов.

5 июня, в субботу, после публикации решения Совета ЕС, вступил в силу запрет на использование белорусскими авиакомпаниями неба и аэропортов Евросоюза.

С полуночи субботы (4:00 по Нур-Султану) любым самолетам белорусских авиаперевозчиков запрещено совершать посадку, взлетать или пролетать над территорией ЕС, - написал он в своем Twitter.

Согласно решению Евросовета, запрет не будет затрагивать гуманитарные рейсы, а также аварийные посадки и экстренные пролеты.

Отмечается, что данные ограничения стали лишь первой официально утвержденной мерой ЕС против Беларуси после инцидента с посадкой самолета авиакомпании Ryanair в Минске 23 мая.

Глава Евросовета добавил, что в скором времени последуют и персональные санкции против физических и юридических лиц в Беларуси. Предполагается, что данные ограничения утвердят уже на следующей неделе. Не исключается, что в более отдаленной перспективе Беларусь столкнется с санкциями против отдельных секторов экономики.

Политическое решение по санкциям приняли главы государств и правительств ЕС 24 мая по итогам обсуждения Беларуси на саммите в Брюсселе.

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