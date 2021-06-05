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Более 1100 заражений COVID-19 зафиксировали в Казахстане за сутки

Фото: 24kz 5 июня 2021, 08:00

Всего в стране подтверждено 392 884 случая.

Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста на 4 июня 2021 года в Казахстане, сообщает zakon.kz.

За прошедшие сутки зарегистрировано 1 189 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.⠀Всего в стране подтверждено 392 884 случая, из них:

  • в городе Нур-Султан – 181,
  • в городе Алматы – 161,
  • в городе Шымкенте – 49,
  • в Акмолинской области – 77,
  • в Актюбинской области – 28,
  • в Алматинской области – 65,
  • в Атырауской области – 59,
  • в ВКО – 87,
  • в Жамбылской области – 31,
  • в ЗКО – 90,
  • в Карагандинской области – 195,
  • в Костанайской области – 38,
  • в Кызылординской области – 11,
  • в Мангистауской области – 31,
  • в Павлодарской области – 59,
  • в СКО – 10,
  • в Туркестанской области – 17.
Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки

В Казахстане 1 371 человек выздоровел от коронавирусной инфекции

  • в городе Нур-Султане - 151,
  • в городе Алматы - 172,
  • в городе Шымкенте - 177,
  • в Акмолинской области - 55,
  • в Актюбинской области - 61,
  • в Алматинской области - 42,
  • в Атырауской области - 29,
  • в ВКО - 84,
  • в Жамбылской области - 23,
  • в ЗКО - 23,
  • в Карагандинской области - 355,
  • в Костанайской области - 5,
  • в Кызылординской области – 18,
  • в Мангыстауской области - 38,
  • в Павлодарской области - 76,
  • в СКО - 25,
  • в Туркестанской области - 37.

Всего в стране выздоровело 364 975 человек от COVID-19

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