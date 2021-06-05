Более 1100 заражений COVID-19 зафиксировали в Казахстане за сутки

Всего в стране подтверждено 392 884 случая.
Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста на 4 июня 2021 года в Казахстане, сообщает zakon.kz.
За прошедшие сутки зарегистрировано 1 189 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.⠀Всего в стране подтверждено 392 884 случая, из них:
- в городе Нур-Султан – 181,
- в городе Алматы – 161,
- в городе Шымкенте – 49,
- в Акмолинской области – 77,
- в Актюбинской области – 28,
- в Алматинской области – 65,
- в Атырауской области – 59,
- в ВКО – 87,
- в Жамбылской области – 31,
- в ЗКО – 90,
- в Карагандинской области – 195,
- в Костанайской области – 38,
- в Кызылординской области – 11,
- в Мангистауской области – 31,
- в Павлодарской области – 59,
- в СКО – 10,
- в Туркестанской области – 17.
Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки
В Казахстане 1 371 человек выздоровел от коронавирусной инфекции
- в городе Нур-Султане - 151,
- в городе Алматы - 172,
- в городе Шымкенте - 177,
- в Акмолинской области - 55,
- в Актюбинской области - 61,
- в Алматинской области - 42,
- в Атырауской области - 29,
- в ВКО - 84,
- в Жамбылской области - 23,
- в ЗКО - 23,
- в Карагандинской области - 355,
- в Костанайской области - 5,
- в Кызылординской области – 18,
- в Мангыстауской области - 38,
- в Павлодарской области - 76,
- в СКО - 25,
- в Туркестанской области - 37.
Всего в стране выздоровело 364 975 человек от COVID-19
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