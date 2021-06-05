Психолог посоветовала родителям приготовиться к провалу детей на экзаменах

В случае неудачи родителю нужно не реагировать резко и не накидываться на чадо с обвинениями.

Правильный настрой и готовность к разным результатам помогут выпускникам перенести стресс от экзаменов, передает zakon.kz.

Об этом рассказала практикующий детский и подростковый психолог Елена Лосева.

Нужно заучить, как мантру, что экзамены, даже самые сложные — это еще один жизненный этап, но никак не конец света, поделилась специалист в эфире "Радио 1".

Иногда родители так упирают на важность экзамена, что для ребенка это становится какой-то конечной, финальной точкой, и он даже не понимает, что за ней что-то есть, — отметила она.

Готовность к любому исходу нужно подкреплять заготовленными планами на случай всех вариантов развития событий. Такие заготовки помогут удержать правильный настрой и не дадут растеряться.

По словам Лосевой, в случае неудачи родителю нужно не реагировать резко и не накидываться на чадо с обвинениями, сохранив позицию взрослого. При этом ребенка необходимо поддержать и предложить возможные пути решения проблемы — остаться на второй год, сдать экзамен повторно или же найти другие способы выхода из ситуации.

Психолог добавила, что важно соблюсти баланс, так как экзамены — ключевая задача на определенном этапе жизни ребенка, и запасные планы не отменяют их значимости.

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