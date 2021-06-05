Ким Чен Ын впервые за месяц появился на публике

Он отсутствовал с 6 мая.

Председатель КНДР Ким Чен Ын впервые за последний месяц появился на публике, сообщает zakon.kz.

По данным РБК, он провел заседание Политбюро 8-го Центрального комитета Трудовой партии. На заседании подводились промежуточные итоги развития партии и государства в 2021 году.

31 мая южнокорейское Министерство объединения сообщало, что Ким Чен Ын не появлялся на публике с 6 мая — последний раз ЦТАК публиковал его фотографии с концерта художественных коллективов семей солдат армии КНДР.

Таким образом северокорейский лидер не показывался 28 дней.

Самое длительное отсутствие Ким Чен Ына в 2020 году продолжалось 25 дней с с 22 октября по 16 ноября. Весной того же года он дважды пропадал из поля зрения общественности.

Тогда СМИ предположили, что лидер КНДР не показывается на публике из-за серьезных проблем со здоровьем.

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