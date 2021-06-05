Казахстанцы пострадали от финансовой пирамиды на 800 млн тенге

Пирамида успешно работала пять лет.

Почти 300 человек пострадали от финансовой пирамиды в Караганде, сообщает zakon.kz.

По данным телеканала "Астана", в доме организаторов незаконного бизнеса следователи обнаружили печати, бланки и документы.

Своих жертв подозреваемые завлекали высокими процентами от вкладов. Карагандинцы легко покупались на эту схему. Несли огромные деньги. Самое большое вложение - 70 тысяч долларов.

В итоге общий ущерб составил свыше 800 млн тенге. Финансовая пирамида успешно работала пять лет.

Следователи полагают, что от нее пострадали значительно больше людей.

Департаментом экономических расследований по Карагандинской области выявлен факт организации деятельности финансовой пирамиды МФО "Лидер Капитал 168". В этой связи, просим пострадавших от неправомерных действий данной компании незамедлительно обратиться в Департамент экономических расследований по адресу: Караганда, ул.Богдана Хмельницкого, 14 для признания в качестве потерпевших, - отметила Дана Байдюсенова, старший следователь второго следственного управления ДЭР области.

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