Врачи назвали неочевидные симптомы диабета

Сама по себе болезнь на начальных этапах не проявляется, однако есть несколько признаков, которые указывают на ее развитие.

Британские врачи перечислили признаки диабета второго типа, которые можно заметить без специальных средств диагностики, передает zakon.kz со ссылкой на Лента.ру.

Они предупредили о важности наблюдения за собой, особенно за весом и состоянием глаз. При малейших сомнениях о причинах симптомов рекомендуют провериться у врача, чтобы вовремя начать лечение, пишет Express.

Основным сигналом специалисты назвали любую значительную потерю веса, которая не связана с изменением диеты или образа жизни. Благотворительная организация Diabetes UK подтвердила, что ничем не мотивированная потеря веса может быть признаком высокого уровня сахара, а также многих других серьезных заболеваний. Эксперты из Национальной службы здравоохранения Англии (NHS) добавили, что "устойчивая" и "необъяснимая" потеря веса "более чем на пять процентов от вашего нынешнего веса за 6-12 месяцев, как правило, является причиной для визита к врачу".

Еще одним потенциальным признаком высокого уровня сахара в крови, является бактериальная инфекция стафилококка. Это может привести к появлению ячменя — воспаления на краю века, объяснили в клинике Джонса Хопкинса в Мэриленде (Johns Hopkins Medicine). Люди, страдающие диабетом, независимо от того, известно им об этом или нет, подвержены повышенному риску развития инфекции, симптомы которой могут включать в себя отек, покраснение, болезненность век, ощущение соринки в глазу, раздражение при ярком свете, слезотечение. Поэтому при появлении подобного симптома специалисты рекомендуют сдать кровь на уровень сахара в крови.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!