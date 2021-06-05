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Казахстан приблизился к "зеленой" зоне

Фото: gstatic.com 5 июня 2021, 10:11

В "красной" зоне по-прежнему два региона.

Казахстан постепенно приближается к "зеленой" зоне по коронавирусу, сообщает zakon.kz.

Минздрав опубликовал матрицу оценки эпидемиологической ситуации в регионах на 5 июня.

В "красной" зоне: г.Нур-Султан, Карагандинская область.

В "желтой" зоне: г.Алматы, Атырауская, Акмолинская, Западно-Казахстанская, Костанайская и Павлодарская области.

В "зеленой" зоне: г. Шымкент, Алматинская, Актюбинская, Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Кызылординская, Мангистауская, Туркестанская области и СКО.

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