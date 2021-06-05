Казахстан приблизился к "зеленой" зоне

Приложение zakon.kz
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В "красной" зоне по-прежнему два региона.
Казахстан постепенно приближается к "зеленой" зоне по коронавирусу, сообщает zakon.kz.
Минздрав опубликовал матрицу оценки эпидемиологической ситуации в регионах на 5 июня.
В "красной" зоне: г.Нур-Султан, Карагандинская область.
В "желтой" зоне: г.Алматы, Атырауская, Акмолинская, Западно-Казахстанская, Костанайская и Павлодарская области.
В "зеленой" зоне: г. Шымкент, Алматинская, Актюбинская, Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Кызылординская, Мангистауская, Туркестанская области и СКО.
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