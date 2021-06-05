Эксперты назвали лучшую валюту для инвестиций

Они обозначили самую надежную валюту в мире.

Какую валюту выгоднее всего покупать в начале лета 2021 года, рассказали эксперты, сообщает zakon.kz.

Финансовый консультант, гендиректор компании "Организация личных финансов" Алена Никитина считает, что экономическая ситуация в начале июня благоприятна для покупки доллара.

Сейчас выгодна валюта к покупке. Это довольно выгодно. Я бы опиралась на то, чтобы распределять портфель по разным валютам. Сейчас это наиболее актуально, — сказала Никитина изданию URA.RU.

По ее мнению, часть сбережений хорошо хранить в недвижимости, акциях и облигациях.

Старший эксперт Института экономической политики имени Гайдара, член совета фонда "Либеральная миссия" Сергей Жаворонков согласился, что покупка доллара выгодна.

Если мы в долгосрочном периоде посмотрим, то те, кто покупал доллар 10 лет назад, они выиграли, и я уверен, что точно также выиграют те, кто покупает доллар сейчас, — сказал специалист.

Он отметил, что доллар в будущем также будет расти.

Алексей Коренев, аналитик ГК "Финам" придерживается такого же мнения.

Все-таки самая надежная валюта в мире — это доллар, — сказал он в разговоре с "Известиями".

С курсом валют можно ознакомиться по ссылке.

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