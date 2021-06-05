Сагинтаев поздравил двукратную чемпионку мира по боксу Кызайбай

Желаю новых побед спортсменке - глава мегаполиса.

Аким Алматы поздравил двукратную чемпионку мира Назым Кызайбай, сообщает zakon.kz.

Об этом он рассказал на своей странице в twitter.

Поздравил двукратную чемпионку мира Назым Кызайбай с убедительной победой в весе до 51 кг в составе сборной страны на чемпионате Азии по боксу. Желаю новых побед спортсменке с сильным характером и покорения Олимпийских вершин! - написал Бакытжан Сагинтаев.

30 мая стало известно, что казахстанка Назым Кызайбай стала чемпионкой Азии по боксу в весе до 51 килограмма.

Она в финальном поединке ЧА-2021 в Дубае победила легендарную боксершу из Индии Мэри Ком, которая является шестикратной чемпионкой мира. Поединок завершился раздельным решением судей со счетом 3:2.

Кроме того, на турнире в Дубае казахстанские боксерши завоевали всего восемь золотых медалей: Алуа Балкибекова (48 кг), Назым Кызайбай (51 кг), Дина Жоламан (54 кг), Римма Волосенко (60 кг), Милана Сафронова (64 кг), Валентина Хальзова (69 кг), Фариза Шолтай (81 кг) и Ляззат Кунгейбаева (+81 кг).

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Касым-Жомарт Токаев не остался в стороне и поздравил женскую сборную.

Женская сборная Казахстана прославила страну на соревнованиях, собравших лучших спортсменок континента. Наши девушки принесли в копилку Казахстана 10 медалей, из которых 8 – золотых. Считаю это историческое достижение прекрасным подарком к 30-летию нашей Независимости, – говорилось в обращении Президента.

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