Зеленый чай назвали полезным при COVID-19 напитком

Приложение zakon.kz
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Наиболее активным соединение в чае является галлокатехин.
В Индии доктор Суреш Моханкумар провел исследование в попытках выяснить, способна ли старейшая аптека природы оказать помощь больным с коронавирусной инфекцией, передает zakon.kz со ссылкой на ferra.
Мы изучили и отсортировали библиотеку природных соединений, о которых уже известно, что они активны против других коронавирусов, используя компьютерную программу с искусственным интеллектом. Наши результаты показали, что одно из соединений в зеленом чае может бороться с коронавирусом, стоящим за COVID-19, — заявил Моханкумар.
Отмечается, что наиболее активным соединением, по данным компьютерной модели, является галлокатехин. Он есть в зеленом чае и является легкодоступным.
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