Гидов Алматы проверят на наличие лицензии

Сейчас в городе работает лишь одна компания, которая выдает турагентам соответствующие лицензии.

Гидов и турагентов Алматы будут проверять на наличие лицензии, сообщает zakon.kz.

В Управлении туризма говорят, что это необходимо для безопасности туристов.

По данным "Хабар 24", только за последние шесть месяцев в горных ущельях были спасены 26 человек.

Из Алматы можно добраться до любых чудес Казахстана – от уникального каньона до мистического затопленного леса и поющих песков. Только вблизи мегаполиса находится больше 20 мест, куда хочет попасть каждый турист.

Тем временем объявления от турфирм заманивают дальше и глубже. При этом никто не удосуживается напомнить своим клиентам о потенциальной опасности. Да и гиды, как показывает жизнь, о ней ничего не знают. Потому и спасти путешественников они не могут.

Сертифицированный гид-экскурсовод должен уметь не просто рассказывать историю, не только знать географию, он должен еще быть артистом, он должен обязательно уметь оказывать первую помощь. И он должен быть человеком, который умеет реагировать на ситуацию, которая происходит вокруг него, - уточнил Раушан Шамиль, руководитель туристической компании.

Сейчас в Алматы работает лишь одна компания, которая выдает турагентам соответствующие лицензии. В Управлении туризма тоже взяли на контроль недобросовестных горных проводников. С начала года здесь из 36 рекомендованных гидов отобрали только 16.

Есть разные сертификации, и она добровольная. С учетом сегодняшней ситуации в нашей стране, с учетом того, что мы все чаще сталкиваемся с трагическими событиями в путешествии наших граждан, то я думаю, что вопрос о сертификации нужно ужесточать. Условно говоря, понимать походы, какой категории он ведет, его способность оказывать первую медицинскую помощь, его способность организовывать поход. Такие организации существуют, это новое явление для Казахстана, - рассказывает Рашида Шайкенова, независимый директор совета директоров Kazakh Tourism.

По мнению Аслана Конырханова, замдиректора туристского информационного центра Алматы, сейчас делается большой акцент на развитии именно Алматинского горного кластера.

В 2019 году город Алматы посетили более миллиона человек. В связи с карантинными мерами, в связи с ограничением передвижения количество туристов уменьшилось на 70 процентов. Данные мероприятия мы проводим для восстановления и подготовки именно туристов после открытия границ, - отметил он.

Работа по отбору профессиональных гидов только началась. А туристам следует помнить, что экскурсовод – один, а их много. И каждый сам лично должен нести ответственность за свое здоровье и жизнь.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!