Фонтан пробил дорогу в Павлодаре

Приложение zakon.kz
Добавьте zakon.kz в ваш телефон
Добавьте zakon.kz в ваш телефон
На месте повреждение работают аварийные бригады
Очевидцы сняли на видео фонтан воды, который пробился сквозь асфальт в Павлодаре, передает zakon.kz.
На водопроводе d 500 по улице Торайгырова выявлено повреждение. В связи с проведением ремонтных работ временно отключены от водоснабжения район от проспекта Н. Назарбаева до улицы Бухар жырау, - рассказали в пресс-службе ТОО "Павлодар-Водоканал".
Отмечается, что на месте повреждения работают аварийные бригады.
Жителям домов, отключенных от водоснабжения, будет организован подвоз воды. Ориентировочное время завершения работ - до 20.00, - резюмируется в сообщении.
Позже стало известно, что порыв устранен.
Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!