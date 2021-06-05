Фонтан пробил дорогу в Павлодаре

На месте повреждение работают аварийные бригады

Очевидцы сняли на видео фонтан воды, который пробился сквозь асфальт в Павлодаре, передает zakon.kz.

На водопроводе d 500 по улице Торайгырова выявлено повреждение. В связи с проведением ремонтных работ временно отключены от водоснабжения район от проспекта Н. Назарбаева до улицы Бухар жырау, - рассказали в пресс-службе ТОО "Павлодар-Водоканал".

Отмечается, что на месте повреждения работают аварийные бригады.

Жителям домов, отключенных от водоснабжения, будет организован подвоз воды. Ориентировочное время завершения работ - до 20.00, - резюмируется в сообщении.

Позже стало известно, что порыв устранен.

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