Жириновский требовал кумыс на экономическом форуме

Бьют — беги, дают — бери.

Владимир Жириновский вновь отличился. На этот раз на международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге он потребовал кумыс, сообщает zakon.kz.

Лидер партии ЛДПР со своими приближенными прогуливался по выставке и неожиданно запросил у представителей Башкортостана кумыс.

Кумыс где? Где кумыс, молодой человек? – эмоционально возмущался политик.

По данным UFA.KP.RU, неловкая ситуация закончилась тем, что помощникам Жириновского вручили несколько пакетов с алкогольной продукцией.

К тому же, Жириновский попросил забрать спиртное сразу.

Придешь, а уже будет закрыто все! Они уже в Уфу будут лететь, - подытожил Жириновский.

В пресс-службе Жириновского позднее объяснили нестандартную просьбу.

Владимир Вольфович родом из Казахстана, как и кумыс — это среднеазиатский напиток. Поэтому при случае он спрашивает, есть ли он. Но в целом он практически не пьет. Они сами предложили, он согласился и выбрал несколько. Бьют — беги, дают — бери, - отметили помощники.

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