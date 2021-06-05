Ученые провели эксперимент с "пьющими" людьми

Ученые пришли к выводу, что регулярное употребление алкоголя в разумных дозах делает здоровье человека крепче.

Австралийские ученые провели необычный эксперимент и выяснили, что резкий и абсолютный отказ от алкоголя скорее вреден для здоровья, чем полезен, передает zakon.kz.

Резкое изменение образа жизни является шоком для организма, он может начать работать "по-новому" и не всегда правильно. В ходе исследований обнаружилось, что небольшие дозы алкоголя могут значительно снизить риск возникновения опасного метаболического синдрома, - говорится в сообщении, опубликованном kubnews.ru.

Отмечается, что в клинических испытаниях приняли участие более двух тысяч человек, их разделили на две группы. Первой группе организаторы строго запретили пить какие-либо алкогольные напитки. А вот участники второй группы могли регулярно употреблять 100 гр любого алкоголя – но ни грамма больше.

Спустя время ученые проанализировали данные о здоровье добровольцев, участвующих в эксперименте. К концу заданного срока выяснилось, что у "пьющей" группы состояние здоровья было существенно лучше, чем у тех, кто вынужденно отказался от горячительных напитков, - пишет издание.

Ученые пришли к выводу, что регулярное употребление алкоголя в разумных дозах делает здоровье человека крепче. Среди положительных сторон они отметили, к примеру, снижение вероятности развития метаболического синдрома. Под этим термином имеется ввиду гормональные нарушения, из-за которых повышен риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и диабета второго типа. Прежде считалось, что данный синдром возникает при отсутствии физических нагрузок и слишком калорийном питании. Но как снизить вероятность его возникновения, медики слабо представляли.

Также врачи установили, что разумное употребление горячительных напитков хорошо влияет на сердечно-сосудистую систему и снижает риски возникновения сахарного диабета.

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