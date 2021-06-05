TikTok планирует собирать голосовые данные и снимки лица

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Пока изменения коснуться лишь жителей США.
TikTok внес корректировки в политику конфиденциальности, передает zakon.kz.
Популярная соцсеть TikTok внесла изменения в свою политику конфиденциальности. Так, нововведения предоставляют компании возможность собирать биометрические данные пользователей, проживающих в США, - пишет ferra.ru.
Теперь TikTok имеет право собирать такие биометрические данные пользователей США, как голосовые данные и снимки лица.
Мы можем собирать биометрические идентификаторы и биометрическую информацию, как определено в законодательстве США, таких как отпечатки лица и голосовые отпечатки, из вашего Пользовательского контента. Там, где это требуется по закону, мы будем запрашивать у вас любые необходимые разрешения до любого такого сбора, - сообщается в обновленном разделе приложения.
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