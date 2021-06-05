В Канаде выявлена вспышка загадочной болезни

Уже скончались шесть человек.

В канадской провинции Нью-Брунсвик зафиксирована вспышка неизвестной болезни, сообщает zakon.kz.

У 48 жителей, шесть из которых скончались, выявили симптомы неврологического расстройства.

По данным tvzvezda.ru, точный диагноз врачи установить не могут.

Все пациенты страдают бессонницей, у них наблюдается нарушение двигательной и когнитивной функций, галлюцинации, боли в мышцах, нарушение зрения и тревожность.

Это быстро прогрессирующее слабоумие и психиатрические проявления, когда сразу теряется все, что контролируется головным и спинным мозгом, - сообщил невролог Нил Кэшман.

Неврологическое расстройство наблюдается пациентов всех возрастов. Самому юному заболевшему - 18 лет, самому пожилому - 84.

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