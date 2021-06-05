Дождь, туман и град: какая погода ожидает казахстанцев 6 июня

На большей части республики под влиянием атмосферных фронтальных разделов сохранится неустойчивый характер погоды.

Прогноз синоптической ситуации и важнейших явлений погоды по территории Казахстана на 6 июня, сообщает zakon.kz.

На большей части республики под влиянием атмосферных фронтальных разделов сохранится неустойчивый характер погоды, местами ожидаются дожди с грозами, возможно выпадение града, лишь на севере республики ожидается погода без осадков. Местами по республике ожидаются усиление ветра, шквал, пыльная буря, на севере и востоке страны - туман, - говорится в сообщении РГП "КАЗГИДРОМЕТ".

В Кызылординской области ночью местами, днем на большей части усилится ветер 15-20 м/с, местами порывы 25 м/с с пыльной бурей, ночью и утром местами ожидается гроза.

В Туркестанской области местами ожидаются гроза, шквал, пыльная буря, усиление ветра 15-20, днем порывы 25 м/с.

В Жамбылской области днем местами ожидаются гроза, пыльная буря, возможен град, местами усилится ветер 15-20, порывы 25 м/с.

В Западно-Казахстанской, Мангистауской областях местами ожидаются гроза, усиление ветра 15-20 м/с, возможен град. В Атырауской области местами ожидаются гроза, возможен град, днем местами усилится ветер 15-20 м/с.

В Алматинской области ожидаются гроза, при грозе усиление ветра 15-20 м/с. В Карагандинской, Восточно-Казахстанской, днем в Костанайской области местами усилится ветер 15-20 м/с, ночью и утром в Восточно-Казахстанской области – местами туман.

В Северо-Казахстанской области ночью и утром местами ожидается туман.

Днем на большей части Жамбылской, Туркестанской областей сохранится сильная жара.

На северо-востоке Карагандинской, Восточно-Казахстанской областей ночью ожидаются заморозки 2 градуса.

В Кызылординской, на большей части Жамбылской, Алматинской, Туркестанской, Карагандинской областей, местами в Актюбинской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Костанайской, Акмолинской, Павлодарской, Восточно-Казахстанской областях сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

Прогноз погоды в Алматы: днем 25°, ясно.

Прогноз погоды в Нур-Султане: днем 19°, ясно.

Прогноз погоды на 6 июня.

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