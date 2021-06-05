Подозреваемого в убийстве девочки нашли спустя почти 50 лет

Возможного убийцу нашли благодаря ДНК.

Полиция США предъявила обвинение мужчине в убийстве подростка из Иллинойса, чье тело было найдено почти пятьдесят лет назад, сообщает zakon.kz.

Как передает Lenta.ru со ссылкой на CNN, убийство было совершено в 1972 году.

Тогда 15-летняя Джули Хэнсон уехала на бейсбольный матч и не вернулась домой вовремя. Позже ее тело с многочисленными ножевыми ранениями и следами сексуального насилия было найдено в поле.

На днях полиция арестовала 76-летнего Барри Уэлпли. Возможного убийцу нашли благодаря ДНК: один из родственников арестованного делал тест для изучения семейной истории. Результаты частично совпали с материалом, который был найден на месте преступления. В тот момент ему было 27 лет.

Как сообщили в департаменте полиции Нейпервилл, все эти годы над делом Джули работала команда следователей.

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