Итоги четырехлетия подводит Международная федерация плавания – FINA

На повестке Конгресса – выборы главного исполнительного органа FINA.

5 июня, ДОХА. В столице Катара начал работу Генеральный Конгресс FINA-2021.

В Конгрессе принимают участие 390 делегатов из 209 национальных федераций – членов FINA.

В связи с пандемией впервые Конгресс проводится в смешанном очно-заочном формате. Представители 119 национальных федераций находятся в Дохе, остальные участвуют и голосуют онлайн.

На повестке Конгресса – выборы главного исполнительного органа FINA - бюро, президента и вице-президентов на 2021-2025 годы. Лица, избранные Генеральным Конгрессом, вступят в должность сразу.

В работе Конгресса нашу страну представляет Андрей Крюков, который является членом руководящего органа FINA. Также от Казахстана участвует Сергей Дроздов, генеральный секретарь Федерации водных видов спорта, председатель Азиатской ассоциации тренеров-водников.

FINA – крупнейшая мировая федерация по олимпийским видам спорта. Каждый четвёртый спортсмен на Олимпиаде выступает в водных видах. В олимпийской программе по водным видам разыгрывается самое большое количество наград – 49 комплектов.

На Олимпиаде в Рио водные виды представляли более полутора тысяч атлетов в пяти программах.

Международная федерация плавания (фр. Fédération Internationale de Natation, FINA) управляет водными видами спорта: плаванием, прыжками в воду, синхронным плаванием, водным поло, плаванием на открытой воде, хайдайвингом. В настоящий момент членами FINA являются 209 национальных федераций.

Бюро FINA состоит из двадцати шести членов, включая президента, пять вице-президентов и представителей пяти континентов. Бюро избирается на 4 года.

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