Дерзкого грабителя задержали полицейские Алматинской области

У водителя отобрали телефон и 245 тысяч тенге.

На мужчину, занимавшегося частным извозом, напали ночью при выходе из магазина в Восточном микрорайоне Талдыкоргана. 31-летнему водителю нанесли несколько ударов кулаком, сообщает zakon.kz.

Испугавшись, мужчина забежал в свою машину. Нападавший через окно забрал у него сотовый телефон и деньги клиентов в сумме 245 000 тенге, которые тот должен был доставить в Алматы.

Водитель обратился в полицию, факт грабежа был зарегистрирован в ЕРДР по статье 191 ч. 1 УК РК.

В течение 40 минут, прибывший на место преступления в составе оперативной группы оперуполномоченный ОКП Восточного отдела полиции УП города Талдыкоргана старший лейтенант Мадияр Амиров, прочесывая близлежащие улицы, по приметам задержал подозреваемого. После опознания потерпевшим и свидетелями, тот признался в грабеже.

Потерпевший поблагодарил стражей порядка за быструю поимку злоумышленника и за возвращение денег. Подозреваемый в соответствии со статьей 128 УПК РК водворен в ИВС, до решения вопроса об избрании меры пресечения. пресс-служба ДП Алматинской области

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