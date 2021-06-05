3 миллиона тонн руды будут выпускать в Енбекшиказахском районе

Окончание строительства в Алматинской области ожидается к 2023 году.

В рамках реализации масштабного инвестиционного проекта по переработке и обогащению вольфрамовых руд в Согетинском сельском округе Енбекшиказахского района Алматинской области начато строительство горно-обогатительной фабрики. Заказчиком является ТОО "Жетысу Вольфрам", который планирует реализовать данный проект совместно с иностранным инвестором.

Срок реализации проекта – 2021-2023 годы. Общая сумма 945 млн. 500 тыс. тенге, мощность проекта с переработкой составит 3 млн 300 тыс. тонн руды в год.

Целью данного проекта является изготовление концентрата из руды для дальнейшей реализации на внутреннем и внешних рынках, для усиления качества металлопропродукции при их изготовлении.

Данный проект ТОО "Жетысу Вольфрам" планируют реализовать совместно с учредителем "Jiaxin International Resources Investment Limited" (КНР).

На сегодня реализуется I этап проекта, ведутся подготовительные работы, привлечены 30 человек из числа местных жителей и 2 иностранных специалиста из КНР. Средняя заработная плата рабочих составит около 250 тыс. тенге в месяц.

В дальнейшем дополнительно будут трудоустроены 175 жителей района и обучены 50 человек по специальностям фабрики.

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