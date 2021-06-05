Бекшин подписал новое постановление о карантине в Алматы

Постановление вступает в силу 8 июня текущего года.

Главный государственный санитарный врач Алматы подписал новое постановление об ограничительных мерах в городе, сообщает zakon.kz.

Согласно постановлению, акимам районов, государственным органам, правоохранительным и специальным органам, РИП "Атамекен", руководителям учреждений необходимо обеспечить реализацию ограничений и разрешений работы социально-экономических объектов, не участвующих в проекте "Ashyq", по режиму "желтой" зоны.

Постановление вступает в силу 8 июня текущего года, т.е. через 7 дней после входа в желтую зону. Критерии ограничения деятельности социально-экономических объектов прилагаются.

Критерии ограничения разделены на два блока:

Полностью с текстом постановления можно ознакомиться здесь

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