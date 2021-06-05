Избран новый президент Международной федерации плавания

Аль-Муссалам стал единственным кандидатом, выдвинутым на выборы на этом Конгрессе, что свидетельствует о высоком авторитете и беспрецедентном доверии к нему всего мирового сообщества, объединяющего водный спорт.

Генеральный директор Олимпийского совета Азии, до этого занимавший пост первого вице-президента FINA, Хусейн Аль-Мусаллам единогласно избран президентом Международной федерации плавания, сообщает zakon.kz.

Представитель Кувейта Аль-Мусаллам работает на руководящих должностях в федерации с 1996 года, с 2009 года занимал пост вице-президента, в 2015 году стал первым вице-президентом FINA. Должность президента он занял впервые.

Аль-Муссалам стал единственным кандидатом, выдвинутым на выборы на этом Конгрессе, что свидетельствует о высоком авторитете и беспрецедентном доверии к нему всего мирового сообщества, объединяющего водный спорт.

Конгресс федерации в первый раз прошёл в смешанном формате: представители 119 национальных федераций находились в Дохе, остальные федерации следили за программой в прямом эфире и голосовали онлайн.

В предвыборной программе Хусейн Аль-Мусаллам декларировал нулевую терпимость к допингу, тесное сотрудничество с национальными федерациями, финансовую поддержку федераций со стороны FINA и сообщил, что планирует расширить мировую программу FINA по обучению людей плаванию.

Возглавить FINA было моей целью много лет, и я поступательно шел к этому, работал в разных направлениях, на разных должностях. Сегодня, когда мировой спорт находится в очень сложной ситуации, моя задача, как президента FINA, и общая задача всего спортивного сообщества – как можно скорее вернуть спорт на прежний уровень и развивать его для максимально широкого продвижения в мире. Хусейн Аль-Мусаллам

Первым вице-президентом FINA назначен Сэм Рамсами из Южной Африки, казначеем организации стал Дейл Ньюбургер из США.

Международная федерация плавания (фр. Fédération Internationale de Natation, FINA) — организация, управляющая водными видами спорта: плаванием, прыжками в воду, синхронным плаванием, водным поло, плаванием на открытой воде, хайдайвингом. Членами FINA являются 209 национальных федераций. FINA – самая большая федерация в олимпийской программе. Каждый пятый спортсмен на Олимпийских играх представляет водные виды спорта. Спортсмены-водники разыгрывают на Олимпиаде 49 комплектов медалей.

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