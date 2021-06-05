Андрей Крюков переназначен Главой мирового водного поло

Казахстан имеет давние традиции в водном поло, команда участвует в Олимпийских играх с 2000 года.

Генеральный Конгресс FINA продлил полномочия Главы мирового водного поло Андрея Крюкова, сообщает zakon.kz.

Водное поло ­­– первый командный вид спорта, который вошёл в олимпийскую программу в 1900 году. Изначально правила были созданы для игры в регби в воде. Этот спорт быстро получил большую популярность; водные игры в начале XX века активно развивались в Европе. Однако, за последние 150 лет правила практически не менялись.

В 2017 году началась работа по пересмотру правил и положений; реформы прошли в кратчайшие сроки с привлечением всего сообщества ватерполистов.

В 2018 году были внесены изменения в правила. Игра стала зрелищнее, динамичнее, результативнее, упор сделан на индивидуальный стиль спортсменов. Главным новшеством стало внедрение современных цифровых технологий в судейство; это повысило прозрачность судейских решений.

Уже много лет водное поло требовало реформ, и эти реформы по разным причинам не происходили, – отметил Андрей Крюков. – Правила создавались 150 лет назад для английских игроков в регби в воде, сейчас в водное поло играют 14-15-летние девушки – конечно, игра должна была стать менее брутальной, больше ориентированной на технику и скорость. Мы сильно отставали в технологиях, и это негативно сказывалось на качестве игры и снижало веру в объективность судей. Доверие, которое было оказано президентом и конгрессом FINA нашей команде единомышленников, полученные ей широкие полномочия позволили в кратчайшие сроки выполнить огромный комплекс исследований и провести другие мероприятия, на основе которых мы изменили водное поло. Это была огромная работа, проведенная командой профессионалов, энтузиастов со всего мира, болеющих за своё дело. Была мобилизована большая группа специалистов, и мы смогли быстро реализовать все изменения. Я благодарен президенту FINA и своим коллегам за самоотверженный труд. Первый этап, совершенствование игры, завершён. Сейчас нам предстоит работа над мировой презентацией этих изменений – маркетингом, телевещанием, сотрудничеством с медиа.

Казахстан имеет давние традиции в водном поло, команда участвует в Олимпийских играх с 2000 года. Водное поло – единственный командный спорт, представляющий Казахстан на Олимпийских играх. Наши ватерполисты также будут единственными командными игроками от Казахстана на Играх в Токио. Мужская национальная сборная является победителем Азиатских игр 1994, 1998, 2002, 2010, 2014, 2018 года, участницей Олимпийских игр – 2000 (9-е место), Игр 2004 года (11-е место), Игр 2012 года (11-е место).

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