В Нур-Султане перекроют участок улицы Иманова

Жителям и гостям столицы необходимо заранее планировать свои маршруты, чтобы избежать возникновения заторовых ситуаций на дорогах города.

С 5 по 12 июня участок дороги по улице А. Иманова будет частично перекрыт в связи с ремонтом дорог, сообщает zakon.kz.

На официальном сайте акимата столицы говорится, что ремонтные работы пройдут от улицы Адольфа Янушкевича до Ахмета Жубанова. Ремонт согласован с Управлением административной полиции ДП города Нур-Султан.

Жителям и гостям столицы необходимо заранее планировать свои маршруты, чтобы избежать возникновения заторовых ситуаций на дорогах города. ГУ "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Нур-Султан"

В ведомстве приносят извинения за доставленные неудобства и просят с пониманием отнестись к проведению ремонтных работ.

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