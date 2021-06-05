Проблему Курил в Японии связывают с президентством Путина

В МИД Японии сомневаются, что Россия "по-настоящему" приступит к переговорам.

Депутат верхней палаты парламента Японии Мунэо Судзуки высказал мнение, что проблему "северных территорий" можно решить только при президентстве Владимира Путина, сообщает zakon.kz.

Свое мнение он высказал агентству Киодо.

Проблему "северных территорий" можно решить только при президентстве Путина. Если это упустить, то в будущем решения не будет. Мунэо Судзуки

В МИД Японии сомневаются, что Россия "по-настоящему" приступит к переговорам. Однако неназванный представитель внешнеполитического ведомства заявил, что изменений в позиции Москвы нет, и переговоры будут продолжены "на основе прежних соглашений".

Тем не менее договоренность о продолжении переговоров по Курилам на основе прежних соглашений была подтверждена в ходе первого телефонного разговора премьер-министра Японии Есихидэ Суги и президента России Владимира Путина в сентябре прошлого года.

Ранее бывший японский премьер-министр Юкио Хатояма предложил правительству страны официально признать Крым российским, чтобы решить проблему "северных территорий" в пользу Японии.

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