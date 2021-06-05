В столице продолжают выявлять нарушителей карантина

За прошедшие сутки, 4 июня мониторинговые группы привлекли к административной ответственности 5 заведений.

Мониторинговые группы столицы работают в усиленном режиме на протяжении нескольких месяцев, ежедневно выявляя нарушителей карантина среди объектов предпринимательства города, сообщает zakon.kz.

Нередко в заведениях игнорируются саннормы, масочный режим, социальное дистанцирование, передает официальный сайт акимата города, передает официальный сайт акимата.

За прошедшие сутки, 4 июня мониторинговые группы привлекли к административной ответственности 5 заведений.

В Алматинском районе сразу 4 заведения нарушили режим карантина. Это два лото клуба, ночной клуб "Алания" и бар "One Bar".

В Сарыаркинском районе столовая "Анор" продолжала прием посетителей после 22:00.

В ресторане "Порта Фортуна", расположенном в районе Байконыр, проводили свадьбу на 50 человек, несмотря на запрет. Также в нарушении карантина уличили бары "Драфт", "Мята".

В районе Есиль в гриль-баре "Cabera" мониторинговая группа выявила нахождение одновременно 250 посетителей.

Все собранные материалы переданы в районные управления санитарно-эпидемиологического контроля для принятия соответствующих мер.

Напомним, столица Казахстана уже третий месяц пребывает в красной зоне по матрице оценки эпидобстановки. Эпидемиологическая ситуация в городе остается нестабильной, поэтому жителям и гостям столицы, а также объектам предпринимательства следует строго соблюдать саннормы и требования карантина во избежание дальнейшего распространения коронавирусной инфекции.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!