Беларусь подаст в суд из-за действий Запада после инцидента с Ryanair

Мы уверены в своей правоте и готовы отстаивать свои интересы в судебном порядке, - премьер-министр Беларуси Роман Головченко.

Премьер-министр Беларуси Роман Головченко заявил, что Минск будет отстаивать в суде свое право компенсации потерь после инцидента с самолетом Ryanair, сообщает zakon.kz.

Об этом он сказал в интервью телеканалу "Беларусь 1".

Мы уверены в своей правоте и готовы отстаивать свои интересы в судебном порядке. премьер-министр Беларуси Роман Головченко

По его словам, скорее всего, Минск сможет добиться компенсации всего нанесенного ущерба.

Также Головченко отметил, что Минск хочет объективного и справедливого международного расследования.

23 мая в Минске самолет компании Ryanair, следовавший по маршруту Афины — Вильнюс, был вынужден приземлиться в Беларуси из-за сообщения диспетчеров о заложенном на борту взрывном устройстве. Тогда был задержан бывший главный редактор оппозиционного Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич и его девушка, россиянка София Сапега. В Беларуси экс-главреда NEXTA обвиняют в создании экстремистского формирования и призывах к массовым беспорядкам после президентских выборов в августе 2020 года.

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