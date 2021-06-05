Беларусь подаст в суд из-за действий Запада после инцидента с Ryanair

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Мы уверены в своей правоте и готовы отстаивать свои интересы в судебном порядке, - премьер-министр Беларуси Роман Головченко.
Премьер-министр Беларуси Роман Головченко заявил, что Минск будет отстаивать в суде свое право компенсации потерь после инцидента с самолетом Ryanair, сообщает zakon.kz.
Об этом он сказал в интервью телеканалу "Беларусь 1".
Мы уверены в своей правоте и готовы отстаивать свои интересы в судебном порядке. премьер-министр Беларуси Роман Головченко
По его словам, скорее всего, Минск сможет добиться компенсации всего нанесенного ущерба.
Также Головченко отметил, что Минск хочет объективного и справедливого международного расследования.
23 мая в Минске самолет компании Ryanair, следовавший по маршруту Афины — Вильнюс, был вынужден приземлиться в Беларуси из-за сообщения диспетчеров о заложенном на борту взрывном устройстве. Тогда был задержан бывший главный редактор оппозиционного Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич и его девушка, россиянка София Сапега. В Беларуси экс-главреда NEXTA обвиняют в создании экстремистского формирования и призывах к массовым беспорядкам после президентских выборов в августе 2020 года.
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