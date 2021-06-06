Пьяный водитель сбил трех пешеходов, ловивших такси на дороге

Приложение zakon.kz
Добавьте zakon.kz в ваш телефон
Добавьте zakon.kz в ваш телефон
Пешеходов с травмами различной степени тяжести госпитализировали в ближайшую больницу.
ДТП, в котором пострадали три человека, произошло в Алматы на проспекте Райымбека, сообщает корреспондент zakon.kz.
По словам очевидцев, три пешехода стояли на проезжей части напротив строительного магазина Леруа Мерлен и ловили попутку.
Автомобиль ВАЗ-2109 двигался по проспекту Райымбека в западном направлении. В какой-то момент, водитель машины вильнул вправо и сбил всех троих.
Пешеходов с травмами различной степени тяжести госпитализировали в ближайшую больницу.
Сотрудники дорожной полиции отвезли водителя на медицинское освидетельствование. Экспертиза нашла у него в крови следы алкоголя и наркотиков. В данный момент он задержан.
На месте ДТП работают криминалисты.
Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!