Определились финалисты ЧМ по хоккею

Финал чемпионата мира пройдет в воскресенье, 6 июня.

В решающем матче чемпионата мира по хоккею в Риге встретятся сборные Канады и Финляндии, сообщает zakon.kz.

Сборная Канады обыграла США в полуфинале чемпионата мира по хоккею в Риге (Латвия) - 4:2. А сборная Финляндии одержала победу над национальной командой Германии со счетом 2:1.

Все сборные, дошедшие до полуфиналов, являются представителями одной группы. США, Финляндия, Германия и Канада встречались в предварительном раунде, и именно представитель этого квартета уедет домой с золотом.

Финал чемпионата мира пройдет в воскресенье, 6 июня.

Канада и Финляндия уже встречались в финальной игре на ЧМ-2019 – тогда победу одержали финны со счетом 3:1. В 2020 году ЧМ был отменен из-за коронавируса.

Бронзу разыграют США и Германия. Для немцев это исторический момент — последний раз они брали хоть какие-то медали в 1953 году.

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