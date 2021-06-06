Ученые установили связь между размером зрачка и уровнем интеллекта

Ученые объясняют это тем, что у обладателей больших зрачков уровень активности мозга в области, отвечающей за интеллект и память, выше, чем в других участках мыслительного органа.

Ученые из Технологического института Джорджии обнаружили связь между размером зрачка и интеллектом человека, сообщает zakon.kz.

В эксперименте приняли участие 500 человек из Атланты в возрасте от 18 до 35 лет, пишет журнал Scientific American.

Выяснилось, что размер зрачка зависит не только от эмоционального состояния человека. Также это указывает на индивидуальные различия в интеллекте. По итогу был сделан вывод, что люди с большими зрачками в исходном состоянии показали лучшие результаты. Также ученые выяснили, что размер зрачка никак не связан с возрастом.

Ученые объясняют это тем, что у обладателей больших зрачков уровень активности мозга в области, отвечающей за интеллект и память, выше, чем в других участках мыслительного органа. Также размер зрачка, по мнению экспертов, может говорить об индивидуальных различиях в интеллекте.

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