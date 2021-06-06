Премьер-министр Великобритании намерен вакцинировать мир к концу 2022 года

Премьер-министр попросит лидеров G7 осуществить вакцинацию населения во всем мире.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон намерен призвать лидеров Группы семи (G7) осуществить вакцинацию населения во всем мире к концу 2022 года, передает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

Соответствующее заявление Джонсона распространила в субботу канцелярия главы британского правительства.\

Премьер-министр попросит лидеров Германии, Италии, Канады, США, Франции и Японии, входящих в неформальное объединение экономически развитых стран, взять на себя "конкретные обязательства по вакцинации всего мира от коронавируса к концу 2022 года", говорится в заявлении.

Я призываю своих коллег, лидеров G7, присоединиться к нам [Великобритании], чтобы покончить с этой ужасной пандемией, и публично пообещать не допустить повторения разрушения, которое нанес коронавирус. Вакцинация мирового населения к концу следующего года стала бы величайшим достижением в истории медицины, - заявил британский премьер в преддверии саммита G7, который пройдет на следующей неделе в Англии.

По информации канцелярии, реализация глобального плана по иммунизации должна включать в себя "увеличение производства вакцин и снижение барьеров для международного распространения этих вакцин" государствами G7. Делиться лишними дозами с развивающимися странами британские власти предлагают как "на двусторонней основе, так и через систему COVAX", говорится в сообщении.

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