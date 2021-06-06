Куат Хамитов предложил "закрыть футбол" в Казахстане

Сборная Казахстана в гостях проиграла Северной Македонии в товарищеском матче со счетом 0:4.

Казахстанский боец ММА Куат Хамитов в Instagram категорично прокомментировал недавнее провальное выступление национальной сборной по футболу, передает zakon.kz со ссылкой на Sports.kz.

На вопрос "Что нужно исправить для успешного выступления в будущем?" Хамитов ответил коротко и ясно: "Закрыть футбол".

Напомним, сборная Казахстана в гостях проиграла Северной Македонии в товарищеском матче со счетом 0:4.

Последняя официальная игра Казахстана состоялась в марте в рамках отборочного турнира чемпионата мира-2022 — казахстанские футболисты в гостях сыграли вничью с Украиной (1:1).

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