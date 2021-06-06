Еще один регион Казахстана перешел в "зеленую" зону по КВИ

В "красной" зоне находятся город Нур-Султан и Карагандинская область.

Костанайская область вышла из "желтой" зоны по коронавирусу и перешла в "зеленую", сообщает zakon.kz.

Матрица оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 6 июня 2021 года.

В "красной" зоне: г.Нур-Султан, Карагандинская область.

В "желтой" зоне: г.Алматы, Атырауская, Акмолинская, Западно-Казахстанская и Павлодарская области. ⠀В "зеленой" зоне: г. Шымкент, Алматинская, Актюбинская, Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Костанайская, Кызылординская, Мангистауская, Туркестанская области и СКО.

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