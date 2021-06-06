Еще 18 казахстанцев скончались от КВИ и пневмонии за сутки

На 6 июня лечение от КВИ продолжают получать 24 709 человек.

Информация о заболеваемости коронавирусной инфекцией в РК на 6 июня, сообщает zakon.kz.

На 6 июня лечение от КВИ продолжают получать 24 709 человек (–23 814 КВИ+ и 895 КВИ-), из них в стационарах находится – 8 653 пациента, на амбулаторном уровне – 16 056 пациентов.Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:• в тяжелом состоянии – 573 пациента, • в состоянии крайней степени тяжести – 130 пациентов,• на аппарате ИВЛ – 77 пациентов.

Информация о заболеваемости пневмонией с признаками коронавирусной инфекции на 6 июня 2021 года

4.06.2021 г. зафиксировано 89 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 3 летальных исхода и 13 человек выздоровели. Всего с 1 августа зарегистрировано: заболевших – 55783, летальных случаев - 931, выздоровевших - 51501.

I компонентом 2 230 018 человек провакцинировано в Казахстане на 6 июня 2021 г, II компонентом 1 179 504 человека.

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