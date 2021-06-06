Названы топ-5 продуктов, незаменимых для женского здоровья

На первое место врач поставила авокадо.

Эндокринолог-диетолог назвала продукты, которые обязательно должны присутствовать в рационе женщины, передает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

Эндокринолог-диетолог "СМ-Клиники" в Санкт-Петербурге Виктория Гончар назвала топ-5 незаменимых для женского здоровья продуктов.

На первое место врач поставила авокадо — "чемпион по содержанию полезных веществ".

Эндокринолог пояснила, что в нем содержатся макро- и микроэлементы: селен, магний, калий, витамин Е и D, а также витамины группы B. Гончар посоветовала употреблять по одному плоду в день три-пять раз в неделю. На второе место диетолог поместила молочные продукты, которые назвала практически единственным источником кальция, помимо шпината.

Молочная продукция содержит триптофан, аминокислоту — предшественник серотонина. Сегодня высказываются мнения о том, что молочные продукты не нужно употреблять вечером, но 100 граммов нежирного творога или 20-30 граммов твердого сыра не вызовут критического подъема инсулина, — объяснила специалист.

Кроме того, Гончар включила в список полезных продуктов для женщин красные сорта мяса, так как они содержат железо. Она также посоветовала есть свиную и говяжью печень, индейку и мясо кролика. Употреблять их следует два-три раза в неделю, так можно снизить "риски развития анемии". Четвертое место, по мнению специалиста, занимает рыба как жирных, так и нежирных сортов, являющаяся источником фосфора, витаминов D, А.

На пятое место врач поставила "серые" крупы: гречу, перловку, бурый, серый и коричневый рис, овес. Она пояснила, что крупы богаты селеном, магнием, цинком, фосфором, витаминами группы B и никотиновой кислотой, рекомендовав употреблять их в пищу "100-200 граммов ежедневно, на завтрак или обед".

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