Казахстанцы завоевали серебро на этапе Кубка мира по батутной гимнастике

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В синхронных прыжках Данил Мусабаев и Роман Барков смогли завоевать "серебро" турнира.
Брешиа (Италия) в эти дни принимает этап Кубка мира по батутной гимнастике, сообщает zakon.kz.
В соревнованиях принимают участи и казахстанские спортсмены, пишет Olympic.kz.
Казахстан на соревнованиях представляют Данил Мусабаев и Роман Барков.
В синхронных прыжках казахстанцы смогли завоевать "серебро" турнира.
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