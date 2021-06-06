Казахстанцы завоевали серебро на этапе Кубка мира по батутной гимнастике

В синхронных прыжках Данил Мусабаев и Роман Барков смогли завоевать "серебро" турнира.

Брешиа (Италия) в эти дни принимает этап Кубка мира по батутной гимнастике, сообщает zakon.kz.

В соревнованиях принимают участи и казахстанские спортсмены, пишет Olympic.kz.

Казахстан на соревнованиях представляют Данил Мусабаев и Роман Барков.

В синхронных прыжках казахстанцы смогли завоевать "серебро" турнира.

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