Землетрясение магнитудой 4.1 произошло на юго-востоке от Алматы

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Энергетический класс землетрясения 9.0.
6 июня на юго-востоке от Алматы произошло землетрясение, сообщает zakon.kz.
6 июня 2021г. в 10:06 Алматинского времени зарегистрировано землетрясение. Эпицентр землетрясения расположен в 372 км на юго-восток от г. Алматы на территории Китая. сеть сейсмических станций ГУ "СОМЭ КН МОН РК"
Энергетический класс землетрясения 9.0.Магнитуда MPV 4.1.Координаты эпицентра 42.23° с.ш. 81.25° в.д.Глубина 10 км.Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет
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