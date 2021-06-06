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Землетрясение магнитудой 4.1 произошло на юго-востоке от Алматы

Фото: inbusiness 6 июня 2021, 11:28

Энергетический класс землетрясения 9.0.

6 июня на юго-востоке от Алматы произошло землетрясение, сообщает zakon.kz.

6 июня 2021г. в 10:06 Алматинского времени зарегистрировано землетрясение. Эпицентр землетрясения расположен в 372 км на юго-восток от г. Алматы на территории Китая. сеть сейсмических станций ГУ "СОМЭ КН МОН РК"

Энергетический класс землетрясения 9.0.Магнитуда MPV 4.1.Координаты эпицентра 42.23° с.ш. 81.25° в.д.Глубина 10 км.Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет

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