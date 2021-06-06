НАТО: Укрепление сотрудничества России и Китая - серьезный вызов для альянса

Москва и Пекин все чаще координируют свои действия в международных организациях, отметил Генсек.

Сотрудничество России и Китая становится все более тесным и представляет собой "новое измерение и серьезный вызов" для Североатлантического альянса, передает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

Об этом генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил в опубликованном в воскресенье интервью газете Welt am Sonntag.

Мы констатируем, что Россия и Китай в последнее время все теснее сотрудничают как в политическом, так и в военном плане", - сказал Столтенберг. По его мнению, Москва и Пекин все чаще координируют свои действия в международных организациях, в том числе в ООН. "К тому же обе страны проводят совместные маневры, полеты боевых самолетов на дальние расстояния и морские операции, а также активно обмениваются опытом в области использования боевых систем и контроля над интернетом, - утверждал генсек НАТО.

Столтенберг сообщил, что на предстоящем саммите НАТО в Брюсселе будет принято решение по программе будущего развития "НАТО-2030", которая призвана укрепить альянс и найти ответ "на изменение баланса сил и новые вызовы в сфере политики безопасности". К последним генсек отнес "превращение Китая в самоуверенную военную державу, рост агрессии со стороны России, новые брутальные формы международного терроризма, увеличение кибератак и распространение атомного оружия".

По словам Столтенберга, альянс в отношениях с Россией продолжит стратегию "сдерживания и диалога". "Мы будем этого придерживаться", - заверил он.

С другой стороны, мы должны как раз в сложные времена оставаться в контакте с нашим соседом Россией по вопросам контроля над вооружениями и другим военным и политическим вызовам. Если мы не будем говорить друг с другом, то не сможем ни урегулировать наши разногласия, ни улучшить взаимопонимание, - констатировал Столтенберг.

Коснувшись темы Китая, генсек отметил, что страны альянса будут стремиться укреплять сотрудничество со странами Тихоокеанского региона. Подъем КНР, по мнению Столтенберга, представляет собой "фундаментальное изменение в мировом балансе сил".

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