Пьяная драка строителей в Алматы закончилась убийством

Начато досудебное расследование по статье 99 УК РК "убийство".

В Алматы 37-летний мужчина во время пьяной ссоры убил своего напарника по работе, передает zakon.kz со ссылкой на Liter.kz.

Инцидент произошел вечером 4 июня в Медеуском районе. Прибывшие на место полицейские установили, что задержанный вместе со своим напарником проводили строительные работы в одной из квартир ЖК "Восточка" по Кульджинскому тракту и там же распивали спиртные напитки.

В ходе распития между ними возник конфликт, переросший в драку. В ходе драки гр.Х. нанес несколько проникающих ранений своему напарнику, личность которого устанавливается, — сообщил в ДП Алматы.

Мужчина от полученных травм скончался на месте происшествия.

Полицейские поместили его напарника в изолятор временного содержания. Начато досудебное расследование по статье 99 УК РК "убийство".

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