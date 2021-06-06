Чиновники ЗКО передадут служебные авто на создание сети такси

Город получит сервис нового такси.

Чиновники ЗКО передадут служебные авто компании, которая создаст сервис такси комфорт-класса, сообщает zakon.kz.

Об этом аким ЗКО Гали Искалиев написал на своей странице в Facebook.

Договорились с одной из алматинских компаний по созданию СП с АО СПК "Акжайык". Акимат ЗКО передаст в СП свои действующие автомобили, а частный инвестор покупает новые авто на паритетной основе и обеспечивает сервис такси комфорт класса. Государство сэкономит на отказе от покупки автомобилей в будущем и думаю аренда будет тоже дешевле, чем текущие операционные расходы на транспорт. Город получит сервис нового такси, - говорится в тексте.

Он также отметил, что таким образом будет выполнено поручение президента Казахстана о снижении расходов на закуп служебного транспорта.

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