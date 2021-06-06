Казахстанец завоевал титул на юниорском турнире в Турции

Амир Омарханов одержал уверенную победу в финале одиночного разряда.

Турнир третьей категории среди юниоров Tennis Europe14&U Ahmet Erguden Cup, передает zakon.kz со ссылкой на ФТК.

В финале одиночного разряда воспитанник карагандинской школы тенниса одержал уверенную победу – сообщает пресс-служба ФТК.

В решающем матче нашей юной восходящей звезде противостоял местный спортсмен, вторая ракетка турнира Хейдар Гокпинар. В начале гейма Амир реализовал брейк-пойнт и вышел вперед.

Уверенная игра на своей подаче позволила Омарханову закрепить преимущество и забрать первый сет со счетом 6:2. Как бы не старался турок поменять ход игры во второй партии, но наш спортсмен просто блистал на корте, толком не позволив сопернику ничего сделать.

Итог – 6:2, 6:2. Безоговорочная победа Омарханова. Сегодня вечером Амиру предстоит сыграть финал и в парном разряде. В дуэте с еще одним казахстанцем Владимиром Кимом они будут биться с первой парой соревнования Максимом Власовым (Россия) и Керимом Йелмазом.

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