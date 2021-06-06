Известный российский актер скончался от COVID-19 в возрасте 40 лет

У него было 87% поражения легких. 5 июня у него разорвало легкое.

Российский актер Артем Анчуков, известный по сериалам "Мажор" и "Улицы разбитых фонарей", умер в возрасте 40 лет после заражения коронавирусной инфекцией, сообщает zakon.kz.

Об этом написала в Instagram певица Татьяна Буланова.

В комментарии РЕН ТВ певица отметила, что поначалу Анчуков лечился дома.

Где-то неделю он был дома с температурой, потом сам поехал в больницу, еще где-то неделю полежал, потом начались осложнения и не выкарабкался. Татьяна Буланова

В российской лиге M-1 Global, где Артем работал ринг-анонсером, добавили, что у него было 87% поражения легких. 5 июня у него разорвало легкое.

С 2003 по 2013 годы Артем Анчуков работал в театре "Буфф". На его счету почти 70 ролей в кино. Анчуков известен зрителю по съемкам в таких популярных российских сериалах, как "Бандитский Петербург", "Опера", "Тайны следствия", "Молодежка", "Невский" и другие.

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