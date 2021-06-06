Актриса Сая Оразгалиева сыграла свадьбу в элитном ресторане Алматы

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Для актрисы этой второй брак. У нее есть сын-подросток.
Казахстанская актриса Сая Оразгалиева вышла замуж, сообщает zakon.kz.
Свадьбу со своим возлюбленным Ильясом Иминовым она провела в одном из элитных ресторанов Алматы.
Видео с церемонии актриса выложила в stories своего Instagram.
Пара уже провела обряд бракосочетания по мусульманским традициям в конце мая.
Для актрисы этой второй брак. У нее есть сын-подросток.
Казахстанские артисты делятся публикациями с торжества пары.
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