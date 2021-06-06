О состоянии пешеходов, сбитых пьяным водителем в Алматы, рассказали врачи

В крови водителя экспертиза нашла следы алкоголя и наркотиков. В данный момент он задержан.

В Управлении общественного здоровья города Алматы рассказали о состоянии людей, попавших под колеса пьяного водителя вечером 5 июня, сообщает zakon.kz.

У пострадавших множественные травмы, ушибы, травматический шок. Двое доставлены в областной стационар. Одна из пострадавших в ГКБ №7. Она получила перелом предплечья, закрытая черепно-мозговая травма. Находится на стационарном лечении под наблюдением медиков, состояние тяжелое. пресс-служба Управление общественного здоровья города Алматы

ДТП, в котором пострадали три человека, произошло в Алматы на проспекте Райымбека. Три человека стояли напротив строительного магазина Леруа Мерлен. Водитель ВАЗ-2109 не справился с управлением и сбил всех троих.

Пешеходов с травмами различной степени тяжести госпитализировали в ближайшую больницу.

В крови водителя экспертиза нашла следы алкоголя и наркотиков. В данный момент он задержан.

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