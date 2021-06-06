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Мощный взрыв прогремел на заводе в Иране

Фото: Кадр из видео 6 июня 2021, 20:05

По предварительной информации, инцидент произошел из-за утечки расплавленного металла.

В иранском городе Зеренд произошел мощный взрыв на местном сталелитейном заводе, сообщает zakon.kz.

Столп пламени был хорошо виден из разных концов города, передает телеканал 360°.

По предварительной информации, инцидент произошел из-за утечки расплавленного металла. О пострадавших в результате взрыва ничего не говорится.

Пользователи соцсетей опубликовали видео, на котором запечатлен пожар на территории предприятия.

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