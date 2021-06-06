Мощный взрыв прогремел на заводе в Иране

По предварительной информации, инцидент произошел из-за утечки расплавленного металла.

В иранском городе Зеренд произошел мощный взрыв на местном сталелитейном заводе, сообщает zakon.kz.

Столп пламени был хорошо виден из разных концов города, передает телеканал 360°.

По предварительной информации, инцидент произошел из-за утечки расплавленного металла. О пострадавших в результате взрыва ничего не говорится.

Пользователи соцсетей опубликовали видео, на котором запечатлен пожар на территории предприятия.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!