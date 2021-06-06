Команда США разгромила Германию и завоевала бронзу на ЧМ по хоккею

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В финале ЧМ сыграют сборная Финляндии с командой Канады.
Сборная США переиграла команду Германии со счетом 6:1 в матче за третье место на чемпионате мира, который проходит в Риге, сообщает zakon.kz.
Сборная США вышла вперед на шестой минуте игры, когда цели достиг бросок Кристиана Воланина. Во втором игровом отрезке американцы забросили еще четыре шайбы, и голами команды обменялись в заключительной двадцатиминутке.
Немецкая команда заняла четвертое место по итогам турнира.
Сегодня, 6 июня, в финале ЧМ сыграют сборная Финляндии с командой Канады.
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